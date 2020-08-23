Рязанка пожаловалась на темноту в Лесопарке

Как отметила женщина, «фонарные столбы имеются, но не используются».

Рязанка пожаловалась на темноту в Лесопарке. Вероника Хоровинкина рассказала в соцсети, что в субботу, 22 августа, освещенной после 21:00 оказалась только часть Лесопарка: на входе и у Орехового озера.

Как отметила женщина, «фонарные столбы имеются, но не используются».

«У меня полный бессилия риторический вопрос к управлению благоустройства: ну неужели нельзя было сделать свою работу по-нормальному? Почему посередине? 700 метров дороги в середине парка абсолютно не освещается. У вас дома что, тоже так, в одной комнате свет есть, а в другой нет?» — возмутилась горожанка.