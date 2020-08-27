«Как на службу в ФСБ». Рязанка рассказала, что для бесплатного питания в школе нужно собрать папку документов

От родителей требуют принести документы по 12 пунктам.

Рязанка рассказала, что для бесплатного питания в школе №67 нужно собрать пакет документов. Об этом женщина сообщила корреспонденту РЗН.инфо.

«У меня внучка пойдет в 7 класс. Чтобы она получала бесплатное питание, моя дочь вынуждена постоянно отпрашиваться с работы, чтобы собрать кипу справок. Сбор их велся с 17 до 27 августа», — посетовала Оксана Коростелева.

По словам женщины, от родителей требуют принести документы по 12 пунктам, начиная от копии свидетельства о рождении всех детей, справки о составе семьи, копии свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо справку о ее отсутствии) до ИНН, копии о зарплате всех членов семьи и т. д.

«Самое обидное, что оформлять ребенка на бесплатное питание приходится ежегодно, то есть постоянно ксерокопировать одни и те же документы. В файле они с сантиметр толщиной. Набор как на службу в ФСБ», — добавила рязанка.

Оксана Коростелева отметила, что на приеме граждан в форме видеоконференции писала Николаю Любимову про большой пакет документов для бесплатного питания в школе, но ее сообщение проигнорировали.

«Мне только много лайков поставили к сообщению. Я все ждала, что администрация города откликнется и напишет хотя бы, что вопрос находится на рассмотрении, но чуда не произошло.

Напомним, что питание в школах Рязанской области подорожает почти вдвое.