Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
Сб, 29
16°
ЦБ USD 75.54 1.03 27/08
ЦБ EUR 89.23 1.17 27/08
Нал. USD 75.05 / 75.95 10:40
Нал. EUR 88.85 / 89.45 10:26
Новости
Коронавирус
Публикации
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
14 минут назад
72
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
Вчера 16:35
3 654
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
Вчера 11:49
4 303
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
25 августа 10:50
5 177
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Гречко рассказал о ситуации с коронавирусом в рязанском драмтеатре
Ранее стало известно, что двое сотрудников музыкального театра в Рязани заболели коронавирусом.

В среду, 26 августа, директор Рязанского театра драмы Семен Гречко рассказал о ситуации с коронавирусом в учреждении.

«У нас нет прецедентов заболеваемости, — заявил Гречко. — Мы предпринимаем усиленные меры безопасности: маски, измерение температуры. Кроме того, все сотрудники предупреждены, что в случае недомогания, не нужно приходить на работу».

Ранее стало известно, что двое сотрудников музыкального театра в Рязани заболели коронавирусом.

Фото Владимира Евдокимова