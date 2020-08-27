Гречко рассказал о ситуации с коронавирусом в рязанском драмтеатре
Ранее стало известно, что двое сотрудников музыкального театра в Рязани заболели коронавирусом.
В среду, 26 августа, директор Рязанского театра драмы Семен Гречко рассказал о ситуации с коронавирусом в учреждении.
«У нас нет прецедентов заболеваемости, — заявил Гречко. — Мы предпринимаем усиленные меры безопасности: маски, измерение температуры. Кроме того, все сотрудники предупреждены, что в случае недомогания, не нужно приходить на работу».
Ранее стало известно, что двое сотрудников музыкального театра в Рязани заболели коронавирусом.
Фото Владимира Евдокимова