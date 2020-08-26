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В рязанских вузах началась вторая волна зачисления на бюджет
Приемная кампания проходила в дистанционном формате.

В среду, 26 августа, в рязанских вузах началась вторая волна зачисления на бюджет. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

РГУ на очную форму бакалавриата принял 80 абитуриентов. Всего на бюджете будут учиться около 450 человек.

В этом году вуз получил 14 дополнительных бесплатных мест на такие направления, как социология, социальная работа и математика.

Самые популярные это — педагогическое образование, английский язык и юриспруденция — проходной балл там выше 260.

Приемная кампания проходила в дистанционном формате

Ранее стало известно, что вузы перейдут на смешанное обучение.

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