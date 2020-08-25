Рязанские вузы перейдут на смешанное обучение

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Вузы Рязани организуют смешанный формат обучения студентов с 1 сентября.

В РязГМУ пересмотрят расписание учебных занятий, чтобы избежать большого скопления учащихся в коридорах и холлах.

Для студентов лечебного факультета лекции будут представлены на сервере вуза с круглосуточным доступом. Учащиеся других факультетов прослушают лекции в традиционной форме. Занятия физкультурой будут проводить на открытом воздухе с учетом погоды.

В Рязанском политехническом институте лекции также будут проходить дистанционно, а практические занятия в аудиториях вуза.

Переход на смешанную форму обучения подтвердили и в радиотехническом университете.

В РГАТУ имени Костычева учебный процесс пройдет в очном режиме, однако с некоторыми изменениями. Время начала первого занятия и время перерывов для разных учебных групп будет различаться. Для студентов из стран, закрытых для въезда в Россию, организуют дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что руководство РГУ имени Есенина выпустило приказ о форме обучения студентов с 1 сентября.