В России отказались переносить начало учебного года

Родители и педагоги уже получили информацию о начале занятий.

В России отказались переносить начало учебного года. Занятия начнутся с 1 сентября, переносов не будет, сообщила « Лента.ру » со ссылкой на Министерство просвещения.

По информации ведомства, родители и педагоги уже получили информацию о начале занятий. Регионы также проинструктировали о необходимости соблюдать эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

В Минпросвещения отметили, что в случае переноса учебного года может возникнуть риск социального напряжения, поскольку многие россияне ждут возвращения детей в школы.

Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года.