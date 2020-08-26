В России отказались переносить начало учебного года
Родители и педагоги уже получили информацию о начале занятий.
В России отказались переносить начало учебного года. Занятия начнутся с 1 сентября, переносов не будет, сообщила «
По информации ведомства, родители и педагоги уже получили информацию о начале занятий. Регионы также проинструктировали о необходимости соблюдать эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
В Минпросвещения отметили, что в случае переноса учебного года может возникнуть риск социального напряжения, поскольку многие россияне ждут возвращения детей в школы.
Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года.