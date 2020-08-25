В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Парламентарий направил письмо с инициативой главе Минпросвещения.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил перенести начало учебного года на 1 октября. По его мнению, это решение поможет не провоцировать новую вспышку коронавируса, передает РИА Новости.

Власов отметил, что ежедневно в стране выявляют около пяти тысяч новых случаев заражения. Депутат уверен, что месяц «отдыха» позволит «не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», а у родителей и школьников окажется больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов.

Парламентарий направил письмо с инициативой главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Напомним, учебный год в столице начнется 1 сентября, но линеек и других массовых мероприятий не будет.