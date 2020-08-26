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В Госдуме назвали главную угрозу с началом учебного года
Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

С началом учебного года может возникнуть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщил Ura.ru.

По его словам, «даже в самых интенсивных очагах» эпидситуация позволяет начать учебный год 1 сентября.

Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", — сказал Онищенко.

Он добавил, что профильным ведомствам поручили вакцинировать 70% населения: школьников, учителей, медиков и старшее поколение.

Также Онищенко подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, но нужно возвращаться к нормальной жизни, не забывая про меры личной защиты от инфекции.

Он отметил, что детей надо приучать к ношению масок, мытью рук и соблюдению дистанции.

Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября.