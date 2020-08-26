СМИ узнали, кто пользовался автомобилем Ефремова помимо самого артиста

Машину оплачивали с разных номеров, принадлежащих известных людям.

Помимо Михаила Ефремова его автомобилем пользовались несколько человек. Об этом сообщила « Комсомольская правда ».

По данным издания, стоянку машину оплачивали с разных номеров, принадлежащих известных людям. Среди них супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Также дважды его Jeep Grand Cherokee парковал сотрудник бара, в который актер заходил в день ДТП.

За парковку также платили актриса Марина Александрова и коллега Ефремова по театру «Современник» Иван Стебунов.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что за рулем в момент ДТП был другой человек. Информацию прокомментировал защитник семьи погибшего рязанца Александр Добровинский.