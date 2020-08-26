Адвокат семьи погибшего рязанца прокомментировал версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Ранее появилась информация, что в момент аварии за рулем был некий «известный человек».

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, прокомментировал версию о том, что Михаила Ефремова не было за рулем в момент аварии. Об этом он рассказал в интервью « Москва 24 ».

Ранее появилась информация, что в момент аварии за рулем был некий «известный человек». Версию озвучил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Актер рассказал, что не помнит, был ли за рулем, и выразил уверенность на 90%, что был на пассажирском сиденье.

По словам Добровинского, за рулем в момент ДТП был именно Ефремов, о чем говорят признание вины актером на следующий день после ДТП и показания свидетелей.

«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — подчеркнул Добровинский.

Адвокат добавил, что судебное разбирательство завершится «в ближайшую неделю».

Напомним, во время ДТП Ефремов был пьян и под действием наркотиков. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.