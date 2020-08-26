Адвокат семьи погибшего рязанца прокомментировал версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, прокомментировал версию о том, что Михаила Ефремова не было за рулем в момент аварии. Об этом он рассказал в интервью «
Ранее появилась информация, что в момент аварии за рулем был некий «известный человек». Версию озвучил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Актер рассказал, что не помнит, был ли за рулем, и выразил уверенность на 90%, что был на пассажирском сиденье.
По словам Добровинского, за рулем в момент ДТП был именно Ефремов, о чем говорят признание вины актером на следующий день после ДТП и показания свидетелей.
«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — подчеркнул Добровинский.
Адвокат добавил, что судебное разбирательство завершится «в ближайшую неделю».
Напомним, во время ДТП Ефремов был пьян и под действием наркотиков. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.
Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.