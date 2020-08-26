Проект нового рязанского микрорайона отправили на доработку

Соответствующее заключение опубликовано в среду, 25 августа.

Рязанская комиссия по публичным слушаниям отправила на доработку проект строительства нового микрорайона в Семчине. Соответствующее заключение опубликовано в среду, 25 августа.

Члены комиссии указали, что в проекте планировки нет информации об этапах проектирования, строительства и реконструкции зданий, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Напомним, что речь идет о проекте нового жилого микрорайона, который рассчитан на 10 тысяч человек.

Владельцем территории является ООО «Содружество». Публичные слушания по данному вопросу прошли 20 августа.