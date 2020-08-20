В Рязани появится новый микрорайон

Реализация проекта планируется в течение десяти лет.

В четверг, 20 августа, в Рязани прошли публичные слушания, на которых был представлен проект нового жилого микрорайона, который планируется построить на улице Школьной микрорайона Семчино.

По словам архитектора проекта, в планах построить школу на 1200 мест и два детских сада на 330 и 320 мест. Помимо этого планируется строительство спортивно-гостиничного комплекса и аптеки.

Также на территории появятся высотные дома 14, 16 и 25 этажей. Архитектор проекта отметил, что помимо этого в микрорайоне Семчино будут продлены маршруты общественного транспорта, также оборудована конечная остановка.

Также стало известно, что владельцем земельного участка площадью 55 га является ООО «Содружество».

Представитель компании рассказал, что после принятия проекта планировки территории у будущего застройщика, который возмется за реализацию проекта, не будет возможности отступить от первоначального плана.

Реализация проекта планируется в течение 10 лет.