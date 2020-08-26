Концессионное соглашение о передаче Рязанского водоканала могут отклонить

В соглашении есть расхождения с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города.

Во вторник, 25 августа, в Рязани прошло заседание рабочей группы по рассмотрению концессионного соглашения от «Росводоканала». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Соглашение обязаны рассмотреть за 30 дней. заместитель главы администрации Владимир Бурмистров, озвучили первые итоги проведенной работы по предложению концессионера.

По его словам, правовое, контрольно-аналитическое, энергетики и ЖКХ, земельных и имущественных отношений уже выявили ряд несоответствий в заявке. В МП «Водоканал» также высказали свои замечания.

В соглашении есть расхождения с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города, есть несоответствия в перечне объектов, принадлежащих «Водоканалу», нет справок, которые должны быть приложены согласно законодательству.

По словам специалистов, некоторые финансовые обязательства могут повлечь дополнительную нагрузку на бюджет города.

«По информации контрольно-аналитического управления, организация-концессионер ООО „РВК-Центр“ — вновь созданная компания, зарегистрированная в Омске в апреле текущего года с уставным капиталом 10 тысяч рублей и активами по балансу на сумму 154 тысяч рублей, что несет определенные риски», — отметили в мэрии.

Бурмистров отметил, что концессионное соглашение могут отклонить, если оно не будет соответствовать интересам рязанцев.

Напомним, передачу «Водоканала» в концессию обсуждали с января 2015 года. В 2016-м мэрия разработала проект соответствующего решения, но затем отозвала его.

В этом году концессионное соглашение предложила заключить группа компаний «Росводоканал».