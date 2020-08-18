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Рязанский «Водоканал» вновь планируют передать в частные руки
Инвестиционная модель концессии рассчитана на 49 лет.

Группа компаний «Росводоканал» предложил администрации Рязани заключить концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, сообщили на сайте «Росводоканала»

Инвестиционная модель концессии рассчитана на 49 лет, объем инвестиций составит 49,3 млрд рублей.

«Мы представили детальный план по дальнейшему развитию системы водоснабжения и водоотведения Рязани и готовы реализовать его. Мы учли ограничения, сформировавшиеся в период пандемии, и считаем, что предложенная модель является действительно социально-ориентированной и будет комфортной для абонентов водоканала Рязани», — генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков.

Напомним, передачу муниципального предприятия в концессию обсуждали с января 2015 года. В 2016-м мэрия разработала проект соответствующего решения, но затем отозвала его.