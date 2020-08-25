В аварии с маршруткой в Горроще пострадали младенец и двое взрослых

Авария произошла вечером в понедельник, 24 августа.

В аварии с маршруткой в Горроще пострадали трое, в том числе младенец. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 25 августа, примерно в 20:55 у дома №86 по улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний житель Рязанской области на Volkswagen Polo врезался в маршрутку №33. За рулем второй машины был 53-летний мужчина.

Травмы получили пассажиры маршрутки — 34-летняя женщина и ее 10-месячный ребенок — и водитель легковой машины.

Ранее водитель попавшей в аварию маршрутки рассказал о случившемся.

В полиции сообщили, что в аварии пострадали младенец и двое взрослых.