В аварии с маршруткой в Горроще пострадали младенец и двое взрослых
Авария произошла вечером в понедельник, 24 августа.
В аварии с маршруткой в Горроще пострадали трое, в том числе младенец. Об этом
ДТП произошло в понедельник, 25 августа, примерно в 20:55 у дома №86 по улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний житель Рязанской области на Volkswagen Polo врезался в маршрутку №33. За рулем второй машины был 53-летний мужчина.
Травмы получили пассажиры маршрутки — 34-летняя женщина и ее 10-месячный ребенок — и водитель легковой машины.
Ранее водитель попавшей в аварию маршрутки рассказал о случившемся.
В полиции сообщили, что в аварии пострадали младенец и двое взрослых.