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Водитель попавшей в аварию маршрутки рассказал о случившемся
По словам мужчины, в момент аварии он вез примерно 15 пассажиров.

Водитель попавшей в аварию маршрутки №33 рассказал РЗН. инфо о случившемся. ДТП произошло вечером в понедельник, 24 августа, на пересечении улиц Гагарина и Братиславской.

По словам мужчины, он ехал на «зеленый» по главной дороге, когда в него врезался Volkswagen Polо, пытавшийся повернуть налево. В результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения.

Как уточнил водитель маршрутки, в момент аварии он вез примерно 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Как утверждает мужчина, скорая забрала водителя Volkswagen.

Официальная информация о ДТП уточнятся.