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Увеличение парковок и новые переходы. Рязанские власти рассказали о предстоящем ремонте 16 дорог
Ремонт начнется в начале осени.

Во вторник, 25 августа, замначальника городского управления благоустройства Алексей Муковнин рассказал о предстоящем ремонте 16 рязанских дорог и обустройстве пешеходных зон.

По словам чиновника, на участках предстоит капремонт не только дорожного полотна и тротуаров, но и увеличение парковочных карманов на дороге и нерегулируемых пешеходных переходов.

«При проектировании мы учитывали пожелания жителей. Пешеходные переходы планируем организовать там, где люди привыкли пересекать улицу. Каждый наш объект мы рассматривали совместно с ГИБДД и учитывали их замечания», — сообщил Муковнин.

Ремонт начнется в начале осени. Однако, как пояснил Муковнин, поздние «раскопки» не скажутся на качестве работ. Он добавил, что все подрядчики, за исключением одного, по контрактам уже определены. Последнего планируется выбрать в начале сентября.

По словам чиновника, планируется, что на улицах Дачная, Прижелезнодорожная, Добролюбова и Мервинская работы завершатся в текущем году, на остальных участках ремонт закончат в 2021 году. Муковкин также отметил, что на улице Березовая предусмотрены работы от конечной остановки до улиц Гоголя, Черновицкой и Чернышевского.

Он сообщил, что на тротуарах рабочие уложат плитку, а общая протяженность работ составит около двух километров. Жители улицы Березовой пожаловались чиновнику, что 20 лет терпели неудобства связанные с плохой дорогой и надеются, что ремонт проведут качественно, а не просто для галочки.

«У нас забытый район. Нам давно не уделялось никакого внимания. На Березовой добавилось много объектов жилья, также прибавилось машин, поэтому нам необходимы широкие и хорошие дороги», — рассказал местный житель.

Алексей Муковнин заверил, что все работы пройдут четко по графику и контроль будет осуществляться круглосуточно на всех этапах.