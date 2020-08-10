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Еще 16 участков дорог отремонтируют в Рязани
На четырех участках ремонт будет завершен в 2020 году.

Еще 16 участков дорог отремонтируют в Рязани, об этом сообщила Елена Сорокина в Facebook.

Ремонтировать будут участки дорог по улице Добролюбова, Дачной, Рязанской, на участке дороги от пересечения улицы Рязанской и М-5 до РНПК. Также отремонтируют участки на улице Березовой, Прижелезнодорожной, Мервинской, Пролетарской, Татарской, Шереметьевской, Коняева, Народном бульваре, Песоченской, Братиславской.

Пройдет реконструкция моста через реку Лыбедь на улице Ленина и Касимовского шоссе в районе улицы Советской Армии.

«На четырех участках ремонт будет завершен в этом году, на 12 объектах планируется заключить двухгодичные контракты. Мы будем осуществлять контроль на всех этапах выполнения работ и оперативно информировать горожан о ходе ремонта на каждом из 16 участков.», — отметила мэр города.