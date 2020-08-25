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Стал известен формат обучения студентов РГУ с 1 сентября
Руководство РГУ имени Есенина выпустило приказ о форме обучения.

Руководство РГУ имени Есенина выпустило приказ о форме обучения студентов с 1 сентября.

Согласно документу, с 1 сентября и до особого распоряжения обучение всех бакалавров, магистрантов и аспирантов необходимо организовать «с применением дистанционных образовательных технологий».

Обучение очников бакалавриата и магистратуры организуют следующим образом:

  • первокурсники будут учиться очно с 1 по 30 сентября, далее в смешанном формате;
  • учащиеся 2-5 курсов с 1 сентября до особого распоряжения будут учиться в смешанном формате «с учетом максимального разобщения групп».

При смешанном типе обучения необходимо дистанционно проводить не менее половины занятий, в основном лекций; лабораторные проводить с соблюдением мер безопасности; группы, где более 30 студентов, перевести на дистанционный формат.

Напомним, ранее мы писали, как будут работать рязанские вузы и школы.