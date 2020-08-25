Стал известен формат обучения студентов РГУ с 1 сентября
Руководство РГУ имени Есенина выпустило приказ о форме обучения.
Руководство РГУ имени Есенина выпустило приказ о форме обучения студентов с 1 сентября.
Согласно документу, с 1 сентября и до особого распоряжения обучение всех бакалавров, магистрантов и аспирантов необходимо организовать «с применением дистанционных образовательных технологий».
Обучение очников бакалавриата и магистратуры организуют следующим образом:
- первокурсники будут учиться очно с 1 по 30 сентября, далее в смешанном формате;
- учащиеся 2-5 курсов с 1 сентября до особого распоряжения будут учиться в смешанном формате «с учетом максимального разобщения групп».
При смешанном типе обучения необходимо дистанционно проводить не менее половины занятий, в основном лекций; лабораторные проводить с соблюдением мер безопасности; группы, где более 30 студентов, перевести на дистанционный формат.
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