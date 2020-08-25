Расследованием ДТП с участием директора рязанского центра Audi займется СК

В отношении 64-летнего водителя Nissan возбудили уголовное дело.

Расследованием ДТП, в котором пострадал гендиректор рязанского дилерского центра Audi Илья Суренков, займется Следственный комитет. Об этом пишет « МК в Рязани ».

Старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Артем Любимов рассказал, что 24 августа в отношении 64-летнего водителя Nissan возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, мужчина попал в аварию 30 июня около поселка Мурмино. Водитель Nissan X-Trail врезался в «Ниву», которой управлял Сурненков. От столкновения вторая машина повисла на отбойнике. Из-за аварии Илья впал в кому, его госпитализировали в подмосковную клинику.

Позже пострадавшего перевели из реанимации.