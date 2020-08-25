Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 25
23°
Ср, 26
22°
Чт, 27
20°
ЦБ USD 74.51 0.09 26/08
ЦБ EUR 88.06 0.16 26/08
Нал. USD 74.28 / 75.20 15:20
Нал. EUR 87.88 / 88.70 15:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
4 часа назад
1 207
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
5 часов назад
548
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
Вчера 11:55
4 035
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 19:58
8 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Пострадавшего в аварии директора рязанского центра Audi перевели из реанимации
Из-за аварии мужчина впал в кому.

Директор рязанского центра Audi Илья Сурненков, который попал в аварию, идет на поправку. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказала супруга пострадавшего Ольга во вторник, 25 августа.

«В пятницу его перевели из реанимационного отделения в реабилитационное, — поделилась Ольга, — состояние стабильное». Илья проходит лечение в реабилитационном центре Лыткино в Подмосковье.

Мужчина попал в аварию 30 июня около поселка Мурмино. Водитель Nissan X-Trail врезался в «Ниву», которой управлял Сурненков. От столкновения вторая машина повисла на отбойнике. Из-за аварии Илья впал в кому, его госпитализировали в подмосковную клинику.