Пострадавшего в аварии директора рязанского центра Audi перевели из реанимации

Из-за аварии мужчина впал в кому.

Директор рязанского центра Audi Илья Сурненков, который попал в аварию, идет на поправку. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказала супруга пострадавшего Ольга во вторник, 25 августа.

«В пятницу его перевели из реанимационного отделения в реабилитационное, — поделилась Ольга, — состояние стабильное». Илья проходит лечение в реабилитационном центре Лыткино в Подмосковье.

Мужчина попал в аварию 30 июня около поселка Мурмино. Водитель Nissan X-Trail врезался в «Ниву», которой управлял Сурненков. От столкновения вторая машина повисла на отбойнике. Из-за аварии Илья впал в кому, его госпитализировали в подмосковную клинику.