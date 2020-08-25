Мост у цирка реконструируют этой осенью

Об этом сообщил замначальника управления благоустройства города Алексей Муковнин.

Реконструкция моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина начнется в 2020 году. Об этом сообщил замначальника управления благоустройства города Алексей Муковнин.

Ремонтные работы проведут в конце августа-начале сентября. По словам Муковнина, движение на участке планируют возобновитьв конце 2020 года.

Напомним, в Рязани определились с подрядчиком, который будет заниматься реконструкцией моста. Им стало ООО «КМК». Предприятие выполнит работы за 174,91 млн рублей.