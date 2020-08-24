Реконструировать мост у цирка захотел только один подрядчик

Реконструировать мост планируют к августу 2021 года.

Реконструировать мост на улице Ленина через Лыбедский бульвар захотел только один подрядчик. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Единственную заявку на сайте госзакупок подала компания ООО «КМК». Договор с подробной организацией заключат по начальной цене 174,91 млн рублей.

Реконструировать мост планируют к августу 2021 года.

Известно, что выбранная компания основана в 2016 году и специализируется на строительстве туннелей и мостов.