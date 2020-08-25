Митрополит Марк стал ректором Рязанской духовной семинарии

Ранее эту должность занимал Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк стал врио ректора Рязанской духовной семинарии. Такое решение приняли 25 августа на заседании Священного Синода РПЦ.

Ранее эту должность занимал епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, который теперь покинул свой пост и стал епископом Звенигородским, викарием московского патриарха Кирилла. Кроме того, епископ стал ректором Московской духовной академии.