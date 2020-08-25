Скопинский епископ стал помощником патриарха Кирилла
Епископом Скопинским и Шацким назначили преосвященнейшего Питирима (Творогова).
Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит покинул свой пост. Такое решение приняли 25 августа на заседании Священного Синода РПЦ.
Феодорита назначили епископом Звенигородским, викарием патриарха Кирилла. Кроме того, епископ стал ректором Московской духовной академии.
Епископом Скопинским и Шацким назначили преосвященнейшего Питирима (Творогова).
Фото с сайта Скопинской епархии