Заседание по делу Ефремова отложили до конца лета

Ефремов должен найти себе новых адвокатов.

Заседание по делу Михаила Ефремова отложили до 31 августа. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает РИА Новости.

В течение недели артист должен найти адвокатов.

Ефремов суд попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Судья отказалась рассматривать этот вопрос без адовкатов.

Напомним, Ефремов в пятницу, 21 августа, отказался от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской.

Ранее бывший адвокат Ефремова заявил о неожиданных доказательствах в деле актера.