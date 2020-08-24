Заседание по делу Ефремова отложили до конца лета
Ефремов должен найти себе новых адвокатов.
Заседание по делу Михаила Ефремова отложили до 31 августа. Об этом в понедельник, 24 августа,
В течение недели артист должен найти адвокатов.
Ефремов суд попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Судья отказалась рассматривать этот вопрос без адовкатов.
Напомним, Ефремов в пятницу, 21 августа, отказался от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской.
Ранее бывший адвокат Ефремова заявил о неожиданных доказательствах в деле актера.