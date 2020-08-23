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Бывший адвокат Ефремова заявил о неожиданных доказательствах в деле актера
Юрист также добавил, что знает, кто был за рулем в момент ДТП.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил о неожиданных доказательствах в деле актера. По словам юриста, на руле машины не нашли отпечатков пальцев артиста.

Пашаев представил заключение экспертов, согласно которому, на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия. Из-за деградации ДНК их принадлежность невозможно определить.

При этом, двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера.

Юрист также добавил, что знает, кто вел машину в момент ДТП. По его словам, на руле сохранились отпечатки пальцев этого человека.