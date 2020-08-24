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Захар Прилепин передал «Есенин-центру» более семисот артефактов, связанных с рязанским поэтом
Коллекция состоит из прижизненных изданий, есенинских сборников 30-х и 40-х годов

В понедельник, 24 августа, писатель Захар Прилепин передал коллекцию артефактов, связанных с Сергеем Есениным в «Есенин-центр». Презентация состоялась в городской библиотеке имени С. А. Есенина.

Коллекция состоит из прижизненных изданий, есенинских сборников 30-х и 40-х годов, 25 книг на иностранных языках, литературоведческих работ, автографов сестер Есенина и его детей, бюста матери рязанского поэта, журнала «Нива» и других. Приобрели коллекцию по инициативе Захара Прилепина и движения «За правду».

«Здесь представлена одна пятая коллекции. Я был удивлен, что получилось ее выкупить. Для меня, человека родившегося в Рязанской области, ощущения почти семейные. У меня отец умер в раннем возрасте, он был учителем и иногда его ученики присылали фотографии с ним. Это было больно и радостно, когда ты находишь вещи, связанные со своими родителями. Здесь ощущения такие же, я знал, что эти вещи существуют, но никогда в руках их не держал. Я рад, что это трепетное чувство мои земляки могут разделить со мной», — рассказал Захар Прилепин.

Писатель отметил, что коллекция доступна для жителей города и не будет «храниться в ящиках и чемоданах». «Надеюсь, что „Есенин-центр“ поможет развить туризм в Рязани», — добавил писатель.

Ранее стала известна примерная стоимость коллекции.