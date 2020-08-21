Захар Прилепин передаст более семисот артефактов, связанных с Есениным

По неофициальным данным, коллекция оценивается в пять миллионов рублей.

Писатель Захар Прилепин передаст более семисот артефактов, связанных с Сергеем Есениным в «Есенин-центр». Презентация так называемого орловского собрания состоится 24 августа в 16:00 в Центральной городской библиотеке имени Есенина.

Как рассказали организаторы, речь идет об известной частной коллекции. Среди ее артефактов — прижизненные издания, редкие есенинские сборники 30-х и 40-х годов, уникальные литературоведческие работы, книги на иностранных языках. Коллекция была приобретена по инициативе Захара Прилепина и движения «За правду» для рязанского «Есенин-центра».

По неофициальным данным, коллекция оценивается в пять миллионов рублей.

Напомним, что Захар Прилепин в 2019 году издал в серии «Жизнь замечательных людей» биографию Сергея Есенина «Обещая встречу впереди».