В Саратове осудили убийцу девятилетней девочки

Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ.

В Саратове суд признал Михаила Туватина виновным в убийстве и сексуальном насилии в отношении девятилетней девочки. Его приговорили к пожизненному заключению, передает ТАСС .

Случай произошел в октябре прошлого года. Ребенок пропал по дороге в школу. Позже девочку нашли мертвой в гараже.

Выяснилось, что школьницу убил 35-летний мужчина, поселившийся в гараже. По его словам, он испугался, что этот гараж может принадлежать семье девочки.

Мужчину признали виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее Туватин показал, как расправился со школьницей.