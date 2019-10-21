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14:24, 21 октября 2019 118
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Убийца девятилетней девочки в Саратове показал, как расправился с ней

Убийца девятилетней девочки в Саратове показал, как расправился с ней

Михаил Туватин, призавшийся в убийстве девятилетней девочки в Саратове, показал, как расправился с девочкой. Видео опубликовал следственный комитет России.

«Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража… я развернулся, зажал ей рот и завел сюда», — рассказал он, описывая оперативникам свои действия.

Далее мужчина зашел в гараж, где продолжил рассказ.

Напомним, девятилетняя школьница пропала 9 октября по дороге в школу. 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей. Ребенка убил 35-летний мужчина. Он признался, что сделал это из-за боязни, что ее семье может принадлежать гараж, в котором он поселился.

С убитой школьницей простились сотни людей.


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