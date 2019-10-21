Убийца девятилетней девочки в Саратове показал, как расправился с ней

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Михаил Туватин, призавшийся в убийстве девятилетней девочки в Саратове, показал, как расправился с девочкой. Видео опубликовал следственный комитет России.
«Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража… я развернулся, зажал ей рот и завел сюда», — рассказал он, описывая оперативникам свои действия.
Далее мужчина зашел в гараж, где продолжил рассказ.
Напомним, девятилетняя школьница пропала 9 октября по дороге в школу. 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей. Ребенка
С убитой школьницей
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