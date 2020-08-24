Стало известно, когда Любимов проведет стрим с родителями рязанских школьников

Губернатор и глава областного минобра в прямом эфире обсудят с рязанцами вопросы образования.

Николай Любимов проведет стрим с родителями рязанских школьников 28 августа. Об этом сообщили в официальной группе региона во «ВКонтакте».

Губернатор и глава областного минобра Ольга Щетинкина в прямом эфире обсудят с рязанцами вопросы образования, в частности, его организации в условиях пандемии. Отмечается, что на связи также будут директора рязанских школ.

Начало стрима в 10:00.