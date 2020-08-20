Любимов проведет онлайн-стрим по теме образования

Об этом Любимов заявил на открытом педагогическом форуме.

Губернатор Рязанской области проведет стрим во вопросам образования. Об этом Любимов заявил на открытом педагогическом форуме в четверг, 20 августа.

Николай Любимов отметил, что самой популярной темой в соцсетях за этот год стало родительское собрание, которое проводила Ольга Щетинкина в онлайн-формате. Оно набрало более 50 тысяч просмотров.

«Мы посоветовались с Ольгой Сергеевной Щетинкиной и решили провести онлайн-стрим в формате родительского собрания перед первым сентября», — добавил глава региона.