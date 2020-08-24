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Около исторических тумб на улице Щедрина уберут забор
Ограждение уберут «в ближайшее время».

Около тумб 19 века на улице Щедрина уберут ограждение. Об этом сообщил сайт мэрии.

В понедельник, 24 августа, там прошла встреча представителей администрации и рязанского активиста Александра Дударева. На встрече обсудили восстановление тумб. Отмечается, что исторические сооружения привели в порядок, вокруг них благоустроили территорию.

Ограждение вокруг тумб решили убрать.

«Мы с уважением отнеслись к мнению активной общественности, проконсультировались с ГИБДД. И совместно на встрече приняли решение о демонтаже ограждения в этом месте. Благодарим добровольцев, которые занимаются вопросами сохранения исторического наследия и эстетики прекрасной улицы Щедрина», — отметил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

В сообщении подчеркнули, что ограждение уберут «в ближайшее время».

Ранее с этим вопросом Дударев обращался к губернатору Николаю Любимову.