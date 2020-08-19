Градозащитник попросил рязанского губернатора убрать забор у исторических тумб

Активист назвал забор ненужным и указал, что его возвели с нарушением норм.

Градозащитник Александр Дударев попросил рязанского губернатора Николая Любимова убрать забор у исторических тумб на улице Щедрина. Активист назвал его ненужным и указал, что забор возвели с нарушением норм.

Дударев напомнил, что шесть гранитных тумб XIX века из земли подняли общественники.

«К сожалению, радость восстановления исторического облика была недолгой, суровое и беспощадное рязанское „благоустройство“ свело на нет труды инициативных и неравнодушных жителей Рязани — притротуарные тумбы закрыли забором (!) Зачем он нужен на тихой улице — загадка», — недоумевает градозащитник.

Он отмечает, что забор загораживает вид на здания, которые являются памятниками архитектуры, а это нарушает правила охраны исторических поселений, куда 28 июля включили Рязань.

«И по ГОСТу, если между тротуаром и проезжей частью есть зелёная зона шириной метр и более, то заборы не нужны, в случае с местом где установлены тумбы есть такая полоса земли», — добавил Александр Дударев.