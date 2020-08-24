Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о темноте в Лесопарке

Накануне горожанка рассказала, что гуляла в Лесопарке, где «фонарные столбы имеются, но не используются».

Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о темноте в Лесопарке. В понедельник, 24 августа, специалисты Дирекции благоустройства города обследовали опоры освещения, нашли обрыв и устранили его.

Накануне горожанка рассказала, что гуляла в Лесопарке, где «фонарные столбы имеются, но не используются». По словам женщины, освещенной была лишь часть территории.