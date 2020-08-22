Ефремов под домашним арестом не пьет алкоголь — Пашаев

Во время ДТП актер был оказался пьян и под действием наркотиков

Михаил Ефремов под домашним арестом не пьет алкоголь. Об этом заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале « Россия-1 ».

В подтверждение своих слов юрист заявил, что «прямо сейчас готов организовать сдачу анализов» для актера.

В пятницу, 21 августа, на заседании в суде Ефремов отказался от своего защитника, оставив его в качестве консультанта.

Напомним, во время ДТП актер был пьян и под действием наркотиков. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.