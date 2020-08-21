Замглавы горадминистрации сообщил о жалобах на работу дирекции благоустройства

В ближайшее время в организации проведут инвентаризацию и аудит.

В пятницу, 21 августа, замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание на площадке дирекции благоустройства города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Бурмистров заявил, что рязанское руководство недовольно работой дирекции благоустройства, а также сообщил о жалобах от жителей города.

«Была проведена проверка контрольно-аналитическим управлением администрации, которая выявила много недочетов», — сказал замглавы мэрии.

Он отметил, что директор учреждения покинул свой пост, и.о. назначена его заместитель Ирина Трошина.

По словам Бурмистрова, в ближайшее время в организации проведут инвентаризацию и аудит. На основании проверки примут дальнейшие решения.

«Необходимо наладить оперативную работу в дирекции и эффективно выстроить плановую, навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности», — поручил Владимир Бурмистров.

Он заявил, что следующее совещание пройдет на следующей неделе.