Замглавы горадминистрации сообщил о жалобах на работу дирекции благоустройства

В пятницу, 21 августа, замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание на площадке дирекции благоустройства города. Об этом сообщил
Бурмистров заявил, что рязанское руководство недовольно работой дирекции благоустройства, а также сообщил о жалобах от жителей города.
«Была проведена проверка контрольно-аналитическим управлением администрации, которая выявила много недочетов», — сказал замглавы мэрии.
Он отметил, что директор учреждения покинул свой пост, и.о. назначена его заместитель Ирина Трошина.
По словам Бурмистрова, в ближайшее время в организации проведут инвентаризацию и аудит. На основании проверки примут дальнейшие решения.
«Необходимо наладить оперативную работу в дирекции и эффективно выстроить плановую, навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности», — поручил Владимир Бурмистров.
Он заявил, что следующее совещание пройдет на следующей неделе.