Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 21
20°
Сб, 22
21°
Вс, 23
22°
ЦБ USD 74.1 0.33 22/08
ЦБ EUR 87.73 0.3 22/08
Нал. USD 74.40 / 75.25 16:04
Нал. EUR 87.45 / 88.40 17:07
Новости
Коронавирус
Публикации
Куда движется рынок недвижимости. Интервью с директором УК «Центрально...
Вчера 16:50
2 536
Бизнес-класс чистой воды. Компания VELLCOM Group рассказала про озоноф...
Установка имеет высокую степень очищения, малое потребл...
Вчера 11:04
2 234
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
19 августа 13:05
11 309
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 18:12
6 372
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Замглавы горадминистрации сообщил о жалобах на работу дирекции благоустройства
В ближайшее время в организации проведут инвентаризацию и аудит.

В пятницу, 21 августа, замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров провел рабочее совещание на площадке дирекции благоустройства города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Бурмистров заявил, что рязанское руководство недовольно работой дирекции благоустройства, а также сообщил о жалобах от жителей города.

«Была проведена проверка контрольно-аналитическим управлением администрации, которая выявила много недочетов», — сказал замглавы мэрии.

Он отметил, что директор учреждения покинул свой пост, и.о. назначена его заместитель Ирина Трошина.

По словам Бурмистрова, в ближайшее время в организации проведут инвентаризацию и аудит. На основании проверки примут дальнейшие решения.

«Необходимо наладить оперативную работу в дирекции и эффективно выстроить плановую, навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности», — поручил Владимир Бурмистров.

Он заявил, что следующее совещание пройдет на следующей неделе.