После критики губернатора в Рязани уволили главу Дирекции благоустройства

Любимов предложил поменять руководство дирекции благоустройства Рязани из-за грязи в городе.

После критики губернатора в Рязани уволили главу Дирекции благоустройства Андрей Шестопалов. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил сайт мэрии.

Шестопалов возглавил Дирекцию благоустройства в апреле 2018 года. Теперь и. о. главы назначили его заместителя Ирины Трошину.

«В ближайшее время в МБУ будет проведена инвентаризация и кадровый аудит, — отметили в мэрии. — На основании проверки будут приняты дальнейшие управленческие решения».

Ранее Николай Любимов предложил поменять руководство Дирекции благоустройства Рязани из-за грязи в городе