В Ряжске осудят ремонтировавшего парк подрядчика

Контракт на ремонт парка в Ряжске заключили на сумму более 6,6 млн рублей.

В Рязанской области завершилось расследование уголовного дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, обвиняемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в июле 2018 года администрация Ряжского района и рязанской фирмы заключила контракт на работы по ремонту парка в Ряжске на общую сумму более 6,6 млн рублей. Работы принял заказчик, их полностью оплатили. Проверка установила, что работы были выполнены не в полном объеме. Разница между фактически выполненными работами и проектной сметой контрактов составила более 200 тысяч рублей, которые похитила обвиняемая.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили прокурору района для утверждения обвинительного заключения с направлением в суд. Также следователь внес представление в районную администрацию об устранении нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что подрядчик похитил более миллиона.