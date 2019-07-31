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Фото: Pixabay.com
В Ряжске ремонтировавший парк подрядчик украл более миллиона рублей. Об этом
На благоустройство парка на улице Красной Армии из бюджета области выделили шесть миллионов рублей. Администрация Ряжского городского поселения заключила с ООО «Пеликен» контракт на 6 миллионов 600 тысяч рублей. Проверка выяснила, что подрядчик не в полном объем выполнил работы по освещению, озеленению, монтажу сцены и малых форм и похитил 1 миллион 21 тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.