В мэрии начали рассматривать возможную концессию рязанского «Водоканала»

В пятницу, 21 августа, в рязанской мэрии прошло заседание по рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения от группы компаний «Росводоканал». Об этом сообщил
Как пояснил заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Иван Неллин, компания направила в администрацию Рязани заявку с предложением передать в концессию систему водоснабжения и водоотведения города. Заявку рассмотрят в течение 30 дней.
Рабочая группа сверит имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения, со списком, который был представлен в заявке. Кроме того, необходимо проверить предложение на соответствие требованиям Федерального закона.
Принятие первого и второго варианта должно будет пройти согласование гордумы. Также, в течение семи дней с начала поступления предложения, горадминистрация должна будет направить в региональную энергетическую комиссиию параметры тарифного регулирования, предложенные заявителем.
Напомним, рязанский «Водоканал» вновь планируют передать в частные руки.