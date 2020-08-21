Рязанский депутат объяснил свой годовой доход в 53 тысячи

Депутат пояснил, что почти весь год не имел заработка.

Рязанский депутат гордумы Алексей Захаров объяснил свой годовой доход в 53 тысячи за 2019 год. По его словам, эту сумму он заработал за 1,5 месяца подработки. Остальное время депутат не имел заработка, его семье помогали родственники.

Приводим полностью комментарий Захарова по его просьбе [Орфография и пунктуация автора сохранены]: «Декларация — вещь очень интересная, в теории — она должна показывать уровень жизни депутатов и чиновников, но на практике — она не показывает даже среднюю температуру по больнице. Приведу пример из Рязанской городской Думы. Мой коллега декларирует доход меньше, чем в 80 тысяч рублей за год, хотя в прошлом получал больше миллиона. С другой стороны, за год у него появляется квартира в сто с лишним метров.

Что же касается моей декларации, то она отражает и мои доходы, и доходы супруги, а в СМИ приводят только мои. Да и от подсобного хозяйства родных идет большая помощь продуктами, так что питаемся натуральными продуктами. Так получилось, что в прошлом году мне удалось проработать чуть больше месяца. Ранее я уже сообщал, об угрозах со стороны представителей власти. В 2018 году я узнал, что ни мне, ни кому-то из моих близких не дадут жизни в регионе. Не исключаю, что эти слова связаны с моими затянувшимися поисками работы.

Кстати, на лицо разные подходы к разным депутатам. Так, моя коллега из партии власти числится советником по связям с общественностью в предприятии, учрежденном городом. Итогом этой мутной схемы становится то, что депутат на непостоянной основе получает больше сотни тысяч рублей от города. Неплохая прибавка к пенсии? А тем, кто высказывает принципиальную позицию — „не дадут жизни“!

Я надеюсь, что люди скоро осознают, что в думах должны работать не олигархи и приспособленцы, а те, кто знает проблемы народа на своей шкуре. Может быть тогда и все заживут лучше!»

Фото со страницы Алексея Захарова в соцсети