Самый «богатый» депутат рязанской гордумы заработал 105 миллионов

Глава Рязани Юлия Рокотянская указала в декларации 2,6 млн рублей.

Депутаты Рязанской гордумы отчитались о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на сайте органа власти.

Глава Рязани Юлия Рокотянская указала в декларации 2,6 млн рублей. Ее заместители Лариса Максимова — 2,3 млн, Дмитрий Панкин — 1,9 млн. Еще один депутат, который получает зарплату из бюджета (Эвелина Волкова) заработала 1,6 млн.

Больше всех за год заработал Олег Шишов— 105 млн рублей, 93,6 млн задекларировал Юрий Сандин, замкнул тройку самых «богатых» депутатов Олег Смирнов (41,2 млн).

Также более шести миллионов заработали: Владимир Бочаров (26,7 млн), Дмитрий Репников (16,8 млн), Сергей Дейнего (12,4 млн), Александр Бурцев (9,5 млн), Сергей Караев (7,8 млн), Андрей Семенюк (7,1 млн), Виталий Трубицин (6,6 млн) и Александр Лемдянов (6,5 млн). Кроме того, миллионные доходы задекларировали: Сергей Фомин (3 млн), Галина Трушина (2,2 млн), Роза Ризатдинова (2,1 млн), Надежда Дремина (1,5 млн) и Елена Волкова (1,3 млн).

Меньше миллиона заработали 19 депутатов: Александр Сидоров (864 тысяч), Сергей Самарский (840 тысяч), Олег Грачев (839 тысяч), Петр Пыленок (636 тысяч), Татьяна Климова (588 тысяч), Павел Ахунов (508 тысяч), Светлана Попова (490 тысяч), Светлана Ворнакова (456 тысяч), Роман Худяков (328 тысяч), Денис Сидоров (301 тысяч), Дмитрий Володин (283 тысяч), Константин Дементьев (287 тысяч), Александр Кривов (270 тысяч), Сергей Еремин (182 тысяч), Никита Усачев (161,5 тысяч), Денис Милюков (108 тысяч), Инна Орешина (85,6 тысячи), Александр Чайка (78 тысяч) и Алексей Захаров (53,5 тысячи).