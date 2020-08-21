Рязанцы пожаловались на «полный беспредел» в онкодиспансере

В медучреждении образовались крупные очереди.

В онкологическом диспансере на улице Дзержинского выстроилась крупная очередь. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам автора сообщения, в медучреждении «творится полный беспредел».

«Ужасные очереди ко всем врачам, они позволяют себе задерживаться и начинать прием на 30-40 минут позже. А регистратура — отдельная история. Больные люди должны стоять по два часа, чтобы получить карту и талон на прием», — говорится в посте.

Кроме того, по информации очевидца, в онкодиспансере не соблюдаются меры предосторожности и социальной дистанции.

Ранее рязанцы опубликовали фото крупной очереди в кожвендиспансере.