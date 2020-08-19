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Любимов пригрозил уволить чиновников из-за грязи в городе
Губернатор заявил, что «очень недоволен» состоянием всей Рязани.

Николай Любимов предложил поменять руководство дирекции благоустройства Рязани из-за грязи в городе. В среду, 18 августа, губернатор заявил, что «очень недоволен» состоянием всего облцентра, сообщил сайт регионального правительства.

Любимов считает, что дирекции благоустройства нужно работать «намного эффективнее» и быстрее реагировать на жалобы горожан.

«Если дирекция благоустройства не справляется с задачами, значит надо менять ее руководство. Терпение людей и мое личное может закончиться», — подчеркнул глава области.