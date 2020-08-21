Опубликованы фото сгоревшего в Новомичуринске автомобиля

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По словам владельца машины, автомобиль вскрыли без его присутствия.
«Не дожидаясь меня, вскрыли автомобиль, потому что полыхало так, что возможен был взрыв», — рассказал владелец пострадавшей машины.
Одна из очевидцев рассказала, что слышала два хлопка и видела, как к месту пожара подъехали люди на автомобиле с московскими номерами. По ее словам, они сняли пожар на видео и уехали в сторону ближайшего кафе.
Хозяин машины рассказал, что автомобиль был исправен.
«Возможно, кого-то задел в соцсетях. Дважды (последний раз три месяца назад) кто-то уже резал покрышки на моем автомобиле», — добавил он.
Также новомичуринец отметил, что написал заявление в полицию. Эксперты установят причину возгорания.
Ранее стало известно, что сгорела машина администратора городского сообщества «ВКонтакте».