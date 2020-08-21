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Опубликованы фото сгоревшего в Новомичуринске автомобиля
По словам владельца, машину подожгли.

ИД «Пресса» опубликовало фото автомобиля KIA, сгоревшего в Новомичуринске в ночь на пятницу, 21 августа.

По словам владельца машины, автомобиль вскрыли без его присутствия.

«Не дожидаясь меня, вскрыли автомобиль, потому что полыхало так, что возможен был взрыв», — рассказал владелец пострадавшей машины.

Одна из очевидцев рассказала, что слышала два хлопка и видела, как к месту пожара подъехали люди на автомобиле с московскими номерами. По ее словам, они сняли пожар на видео и уехали в сторону ближайшего кафе.

Хозяин машины рассказал, что автомобиль был исправен.

«Возможно, кого-то задел в соцсетях. Дважды (последний раз три месяца назад) кто-то уже резал покрышки на моем автомобиле», — добавил он.

Также новомичуринец отметил, что написал заявление в полицию. Эксперты установят причину возгорания.

Ранее стало известно, что сгорела машина администратора городского сообщества «ВКонтакте».