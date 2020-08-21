В Новомичуринске подожгли автомобиль администратора городского сообщества «ВКонтакте» — соцсети

О произошедшем сообщили в самом паблике.

В пятницу, 21 августа, сожгли автомобиль администратора сообщества «ВКонтакте» «Бабкин шум Новомичуринск». Об этом сообщили в паблике.

«У администратора паблика „БШ“ сегодня сожгли автомобиль. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании серебристого Kia поступило на телефон дежурному в 1:20 в пятницу, 21 августа, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На место выезжал пожарный расчет.

О возможных причинах возгорания пока не сообщается.