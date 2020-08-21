КПРФ прокомментировали возможную концессию рязанского «Водоканала»

Депутаты-коммунисты сделают все возможное, чтобы предприятие не перешло под руководство частным структурам.

Рязанские коммунисты прокомментировали возможную концессию «Водоканала». Первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров считает, что «надо больше думать о людях», необходимо сохранять и развивать муниципальные предприятия, которые являются не только стратегически важными, но и при правильном управлении экономически выгодными.

Он напомнил, что вместо этого муниципальные предприятия закрывают и банкротят. В пример Денис Сидоров привел судьбу «Автоколонны 1310» и первого старейшего хлебозавода №1.

«Работников фактически выгнали на улицу и оставили без средств к существованию. О них никто не подумал. Это происходит на фоне пандемии, когда новую работу найти практически невозможно», — сообщается в пресс-релизе партии.

Денис Сидоров напомнил, что рязанский «Водоканал» является прибыльным и передавать его в управление частной компании «довольно сомнительное решение».

«Речь идет о фирме „РВК-центр“, которая уже работает в других регионах, и к ней имеются претензии по выплатам со стороны администрации разных городов. Считаю, что передача муниципального предприятия „Водоканал“ в руки концессионеру — абсолютно неправильное решение так данное предприятие является стратегическим, а также это может способствовать увеличению тарифа. Вполне возможно после прихода частника „Водоканал“ ждут сокращения штата и заработной платы. Люди должны знать, что в 2016 году только наша фракция КПРФ писала в прокуратуру и другие правоохранительные органы на незаконность концессии. И силами ряда депутатов и фракции КПРФ в Рязанской городской Думе удалось отстоять передачу „Водоканала“ предпринимателям, уверен, что удастся подобное и сейчас», — заявил Денис Сидоров.

Он подытожил, что депутаты-коммунисты сделают все возможное, чтобы предприятие не перешло под руководство частным структурам.

Напомним, рязанский «Водоканал» вновь планируют передать в частные руки.