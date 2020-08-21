Еще одна страна разрешила въезд россиянам

Помимо России, в списке стран, чьи граждане могут попасть в Киргизию, — 31 государство.

Киргизия разрешила въезд россиянам. Об этом в пятницу, 21 августа, РИА Новости сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Помимо России, в списке стран, чьи граждане могут попасть в Киргизию, — 31 государство.

Напомним, Киргизия закрыла гарницы в марте из-за пандемии коронавируса. В течение нескольких месяцев в страну могли попасть только дипломаты и члены официальных делегаций.

Ранее авиасообщение с Россией возобновил Казахстан.