Еще одна страна разрешила въезд россиянам
Помимо России, в списке стран, чьи граждане могут попасть в Киргизию, — 31 государство.
Киргизия разрешила въезд россиянам. Об этом в пятницу, 21 августа,
Помимо России, в списке стран, чьи граждане могут попасть в Киргизию, — 31 государство.
Напомним, Киргизия закрыла гарницы в марте из-за пандемии коронавируса. В течение нескольких месяцев в страну могли попасть только дипломаты и члены официальных делегаций.
Ранее авиасообщение с Россией возобновил Казахстан.